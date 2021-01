Relazioni a distanza, l’aeroporto più romantico d’Italia è quello di Lamezia Terme

L’aeroporto più romantico di Italia è quello di Lamezia Terme, a stabilirlo in una sua speciale classifica è Kayak.it, il motore di ricerca viaggi tra i più noti al mondo.

Gli innamorati si ritrovano spesso a dover vivere, loro malgrado, una relazione a distanza, fatta di tristi e lunghissime attese alternate a felici ricongiungimenti. Spesso infatti diventa incombente la necessità di lavorare o in alternativa di studiare al di fuori della propria regione d’origine, specialmente al sud.

Quando capita di pensare a questo genere di storie d’amore, l’immagine che automaticamente viene in mente è quella delle sfortunate coppie che, alla fine del weekend, si riuniscono nelle stazioni dei treni, dei pullman o negli aeroporti per darsi un bacio prima dell’ennesimo arrivederci.

A loro ha pensato il motore di ricerca viaggi Kayak.it che, con l’avvicinarsi della festa di San Valentino, ha deciso di stilare una classifica con lo scopo mirato di elencare gli aeroporti che riservano più tempo da destinare agli abbracci.

A differenza di molti paesi esteri che non dispongono di una area apposita, l’Italia, in questa classifica, si posiziona fra i paesi più favorevoli al romanticismo con la locazione di zone Kiss & Fly dove scambiarsi un saluto in attesa del decollo.

Al primo posto spicca l’aeroporto di Lamezia Terme che offre ben 30 minuti nel parking per le soste brevi. In seconda posizione figurano l’aeroporto di Capodichino a Napoli e quello di Milano Linate che ne offrono invece 20.

A seguire è possibile infine notare la presenza di ulteriori aeroporti del sud come Bari, Brindisi, Palermo e Catania che si posizionano sempre al di sopra della media nazionale garantendo 15 minuti.

Simona Barba Castagnaro

Simona Barba Castagnaro E’ nata a Lamezia Terme il 27 marzo del 1989, è laureata in Scienze della comunicazione ed è una scrittrice.

Nel 2015 ha pubblicato la sua prima silloge poetica dal titolo “Cespugli di rovi” con Eretica Edizioni.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2017 la raccolta di poesie dal titolo “Annerita di condensa”.

