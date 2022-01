Residuato bellico trovato a Reggio rimosso e fatto brillare

Era in un’area dell’ex caserma Cantaffio. Intervento degli artificieri dell’Esercito



REGGIO CALABRIA. Un residuato bellico trovato nell’ex caserma “Cantaffio” di Reggio Calabria è stato rimosso e fatto brillare dagli artificieri del 21mo Reggimento della caserma “Ettore Manes” di Castrovillari.

L’ordigno era stato trovato nei giorni scorsi durante un controllo nell’area della ex caserma “Cantaffio”.

Gli specialisti artificieri della Manes, attivati dalla Prefettura di Reggio Calabria, arrivati sul luogo del ritrovamento, hanno identificato nell’oggetto una granata esplosiva antiaerea da 88mm tedesca, residuato dell’ultimo conflitto mondiale.

I militari di stanza a Castrovillari hanno messo in sicurezza e rimosso l’ordigno, trasportandolo per il brillamento finale nell’alveo del torrente Scaccioti. Il tritolo contenuto, anche se molto datato, ha reagito regolarmente, detonando però in assoluta sicurezza. (ANSA).