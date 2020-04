Lamezia. Rinviata l’udienza sul ricorso al Tar della lista Movimento 5 Stelle

E’ stata giustamente rinviata al prossimo 19 maggio, anche alla luce del difficile momento dovuto all’emergenza coronavirus, l’udienza preliminare, originariamente fissata per martedì 7 aprile, riguardante il ricorso al TAR della lista del Movimento 5 Stelle, attraverso il suo candidato a sindaco Silvio Zizza, avverso la regolarità delle elezioni amministrative tenutesi lo scorso 10 novembre a Lamezia Terme

Come lista non potevamo esimerci da tale atto nell’interesse della città. Le autorità preposte avranno così modo di far luce sulle evidenti e grossolane anomalie emerse in circa la metà delle 78 Sezioni elettorali cittadine. Qualora dovessero emergere responsabilità penali, chi ha sbagliato dovrà pagare. Non possono rimanere ombre su di una città che ha già dovuto subire l’onta di ben tre scioglimenti per infiltrazioni mafiose.

“Pur consci che in questo frangente tutto passa in secondo piano per via dell’emergenza sanitaria e, di riflesso, anche sociale ed economica, che sta tediando l’Italia, la nostra regione e la stessa Lamezia, colgo l’occasione – afferma Silvio Zizza – per ringraziare pubblicamente, a nome mio, degli ex candidati a consigliere e dell’intero Meetup Lamezia 5 Stelle, i dieci parlamentari calabresi del Movimento che hanno contribuito ai non certo trascurabili costi del ricorso. Questi i loro nomi: Giuseppe D’Ippolito, Riccardo Tucci, Margherita Corrado, Paolo Parentela, Elisabetta Barbuto, Federica Dieni, Massimo Misiti, Giuseppe Auddino, Bianca Laura Granato, Alessandro Melicchio”.

