Riparte la campagna sociale contro l’anoressia, “Miss Cherry Curvy Calabria” seconda edizione

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna la voglia di tante donne Curvy di mettersi “in gioco”

Il loro gioco, però, resta tale nell’accezione più nobile e pura del termine, infatti, nessuna competizione, neanche quest’anno, tra le nuove iscritte, solo una gran voglia di mostrare tutte insieme la loro forza, la morbida bellezza di un corpo senza troppi spigoli.

La voglia di mostrare il loro sorriso a chi lo perde dietro un’ideale di perfezione che può divenire motivo di gravi patologie fisiche e mentali. Il messaggio di questo concorso di bellezza resta sempre il medesimo: “non vuol essere un sì all’obesità, che può condurre ad altri seri problemi… ma un NO all’anoressia”.

Per questo motivo le taglie in gara partono dalla 44 fino alla 50. L’età di partecipazione è stata fissata dai 18 anni fino ai 50.

Le novità di quest’anno, legate alla pandemia covid19, saranno due: la kermesse ed il Concorso ad essa legato, saranno straordinariamente ed esclusivamente online; dunque si vedrà l’ulteriore partecipazione di una giuria popolare social che voterà per le fasce “Miss Cherry Curvy Occhi di Sole” e “Miss Cherry Curvy Sorriso di Calabria”.

Il podio, “Miss Cherry Curvy Calabria 2020” sarà assegnato sempre, dalla Giuria Ufficiale Cherry composta da personaggi di spicco in diversi àmbiti pubblici. Inoltre, in seguito alla richiesta di partecipazione da parte di ragazze che non avevano superata la scorsa preselezione, si è stabilito che la Giuria muterà ogni anno per consentire a chiunque lo desideri di rimettersi in gioco perché… questo “gioco” piace, diverte, crea solidarietà e regala tante nuove amiche curvy!

L’evento online si svolgerà in tre giornate, dedicate alla campagna sociale contro l’anoressia, veicolate dalla pagina fb “Cherry SAF” dove personaggi del mondo dello spettacolo, arte, cultura, giornalismo, associazionismo, daranno il loro video-contributo.

Resta l’invito a questo evento che lo scorso anno ha fatto alzare in piedi il pubblico per dare il proprio plauso alla kermesse che ha portato sul palco cantanti, attori di teatro, figure mediche, artisti e che è stata tenuta a battesimo da due conduttori di tutto riguardo: Tullio Lenti e Giorgio Naccarato, entrambi speaker di Radio Cosenza Nord.

Quest’ ultimo, Giorgio Naccarato ci ha lasciati prematuramente nello scorso dicembre del 2019, ed è a Lui che Cherry SAF dedica questa nuova edizione in Memoria della Sua persona, eccellente Uomo, Speaker, Cantante ed attore teatrale.