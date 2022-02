La Royal Team Lamezia affronta in trasferta il Castellammare

Domenica 20 febbraio la Royal Team Lamezia sarà impegnata in trasferta a Trapani col Castellammare Calcio

Sulla carta l’avversario è abbordabile, ma le vere insidie vengono proprio da queste squadre che apparentemente non hanno da chiedere nulla al campionato e danno il tutto per tutto, soprattutto davanti al proprio pubblico, per ben figurare.

La squadra siciliana viene da una sonora sconfitta per 5-2 sul campo della Salernitana, la Royal dall’8-2 casalingo con il Team Scaletta.

Andiamo a Trapani – afferma Veronica Calendi, siciliana di Vittoria e quindi impegnata in un derby personale – per confermare il nostro buon momento di forma. Non possiamo permetterci distrazioni perchè immediatamente dietro di noi c’è una Salernitana che sta ottenendo risultati pazzeschi. Affrontiamo una squadra tosta in casa, che conta giocatrici esperte nella categoria, quali l’ex Clara di Piazza, ma non ci lasceremo impressionare, daremo come sempre il tutto per tutto per portare a casa i tre punti.