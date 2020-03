Ruberto (UDC): strategica la delega al Bilancio di Talarico

Alla luce di quanto sta accadendo nel mondo, ogni azione, ogni riflessione che fuoriesca dal perimetro dell’emergenza pandemia, sembrerebbe fuori luogo

Comunicato Stampa

Noi, però, vogliamo continuare a sperare che ci sarà un “dopo” rispetto a ciò che stiamo vivendo; noi vogliamo credere che la Politica riprenderà il ruolo che le è proprio ed al quale – per troppi anni – ha abdicato in favore di una presunta “novità” che ha determinato sconquassi e scelleratezze.

Ecco perché – pur in un momento così drammatico per il nostro Paese, noi tutti, dirigenti dell’UDC, unitamente ai candidati al consiglio regionale Tonino Scalzo e Mario Magno – ci sentiamo in dovere di plaudire alla presidente Santelli per la nomina della giunta regionale, organismo che saprà tenere la barra dritta, sia pure negli odierni marosi, in un percorso che richiederà nervi saldi e visione lungimirante.

Una giunta regionale autorevole ed operativa e, soprattutto, pronta a gestire questa emergenza in corso che si somma alle (purtroppo) tante emergenze che affliggono la Calabria e che sono state fatte esplodere da 5 anni di governo inesistente, insipiente, arrogante ed autoreferenziale.

Certo, ci sarà molto da lavorare per eliminare le macerie che la sinistra ci ha lasciato: i difficilissimi tempi che ci avvolgono, però, non ci impediscono di pensare al futuro.

Ecco perché intendiamo fare i nostri auguri più affettuosi – oltre che alla Presidente Santelli ed a tutti i componenti della giunta – in special modo a Franco Talarico, unico assessore dell’intera provincia di Catanzaro, Vibo e Crotone comprese.

Siamo convinti che si tratti di un’occasione unica per il nostro territorio grazie alla quale si potranno costruire percorsi politici condivisi ed inclusivi per tentare di realizzare un soggetto politico autorevole, pregno di competenza e di visione.

Il tempo è eccezionale non solo per il coronavirus, ma anche perché – scoperto il bluff rappresentato da tutti quei soggetti che si sono autodefiniti come il “nuovo” – oggi la Politica può tornare ad essere quell’ambito nel quale le soluzioni sono condivise e non autoritarie; le proposte vengono discusse e non gridate; i problemi vengono risolti e non branditi come una clava per ottenere maggiore consenso.

Oggi è possibile costruire un soggetto politico di centro, nel quale la moderazione è il modus operandi da utilizzare al fianco della fermezza nell’affermazione dei valori e nella difesa delle scelte.

Oggi – senza più isterismi farisaici – si potrà riprendere a fare politica in termini di servizio per la collettività e per il territorio: in questo, la delega al Bilancio assegnata all’on Talarico appare essere strategica, poiché centrale rispetto a tutte le scelte dell’azione che il governo regionale intraprenderà.

Inoltre, l’ulteriore competenza sul Personale affidata dalla Presidente Santelli all’on. Talarico rappresenta una dimostrazione di chiarissima fiducia, visto il dichiarato obiettivo del miglioramento della macchina amministrativa regionale, struttura che sarà certamente capace di supportare tutti quei processi di cambiamento che verranno da qui a breve implementati.

Siamo tutti certi che Franco Talarico sarà il giusto alfiere di questo percorso di costituzione e crescita, siamo certi che lui sarà il giusto interprete di quest’ansia di cambiamento autentica, propositiva, competente e sinceramente visionaria.

E’ tempo, quindi, di mettere da parte le divisioni, i pregiudizi e gli interessi di parte; è tempo che tutti i “liberi e forti” di questa terra si riuniscano sotto un unico progetto; è tempo che le divisioni i rancori e le mire personali lascino il passo ad un percorso di costruzione autentica che – per i tempi che viviamo – ha le caratteristiche della storicità.

Siamo, quindi, davanti ad un appuntamento con la Storia: starà a noi farci trovare preparati ed attivi.

A noi ed a nessun altro.

Vincenzo Ruberto