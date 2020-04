Lamezia. L’I.C. San Eufemia vicino alla docente Folino per la perdita del marito

Quando calano le tenebre e portano via la forza di aspettare e di sperare. Un grave lutto, una grande perdita, un grande vuoto!

Questo male che con violenza è entrato nella nostra vita, come il vento che irrompe nella tempesta, ha annullato le abitudini del vivere quotidiano; ha fermato le inutili corse, interrompendo il passo, catapultandoci in un mondo surreale. Il dolore crudele, da esso generato, è la sofferenza legata alla perdita di vite umane; qualsiasi parola diventa inutile di fronte alla tristezza di chi ha perso una persona cara, ma il silenzio a volte diventa assordante!

La Dirigente scolastica, le colleghe e i colleghi dell’Istituto Comprensivo di S.Eufemia Lamezia profondamente addolorati, esprimono la loro sentita vicinanza all’ insegnante, amica, collega, Maria Rosaria Folino, per la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

A LEI, in un momento storico così buio e angosciante per tutti, permeato di profonde incertezze, paure, dubbi, diffidenza, si affiancano per condividere il dolore di una tragedia senza precedenti, che non potrà non lasciare laceranti ferite nel cuore dell’intera comunità scolastica. Tutti quelli che conoscono e riconoscono le doti umane e professionali di Maria Rosaria, persona sensibile, gioiosa e vitale esprimono sentite condoglianze per la perdita immatura dell’amato coniuge, Professore Franco Paone.

La Dirigente scolastica, Dott.ssa F. Careri,

le colleghe e i colleghi dell’Istituto Comprensivo di S.Eufemia Lamezia