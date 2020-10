San Pietro a Maida. Il 27 ottobre chiuso plesso scuola secondaria di primo grado

Il dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo statale di Maida, nella giornata odierna, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nel plesso di scuola secondaria di primo grado di San Pietro a Maida per sanificazione locali e per poter effettuare, a scopo precauzionale, i necessari tamponi agli alunni ed ai docenti, in quanto un docente è risultato positivo al Covid-19.

In seguito alla comunicazione da parte dell’ASP di Catanzaro, il sindaco Domenico Giampà ritiene necessario in via cautelativa, sospendere nella giornata del 27 ottobre 2020 le attività scolastiche.

Clicca qui per leggere l’ordinanza.