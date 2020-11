Questa mattina Nadia Donato, presidente dell’associazione Senza Nodi, è stata ospite della trasmissione Uno Mattina

Nadia Donato ha lanciato un appello affinchè il personale assunto per l’emergenza rimanga anche dopo a salvaguardia del diritto alla cura in Calabria e si aiutino tutti i malati per non tornare alla situazione “PreCovid”, già grave per chi ha problemi di salute nella nostra regione.