Sanità. Furgiuele: uniamoci per contrastare il nuovo decreto Calabria

La decisione scellerata di prolungare il commissariamento della sanità in Calabria va contrastata in modo energico e netto, senza ambiguità

Comunicato Stampa

Un nuovo decreto Calabria sarebbe la sconfitta di tutti, per questo politica e parti sociali devono saldarsi in un patto teso a respingere il crimine politico che si sta per compiere.

Se il governo, infatti, dovesse fiutare ancora una volta eventuali diversità di vedute sulla questione , in primis tra i parlamentari calabresi, non esiterà a rinnovare per decreto l’ennesimo atto discrimatorio verso la nostra terra, condannandola allo status umiliante di colonia sanitaria di altre realtà con tutto ciò che questo comporterà, e che già comporta.

Noi abbiamo il dovere in questo momento così difficile di fare opera di memoria.

Noi tutti non possiamo e non dobbiamo dimenticare che i commissari governativi che si sono alternati negli anni dovevano ricostruire, ancor prima che risanare, il governo della Salute in Calabria.

Tuttavia, le cifre impietose del debito crescente , la distruzione di interi reparti, la disarticolazione di ospedali fondamentali, l’indecisionismo dilagante, la attuale pessima gestione della crisi covid con un sistema ospedaliero nel caos, confermano che questi signori hanno fallito miseramente.

Conferma altresì che nulla fa più male alla Calabria di burocrati di Stato totalmente staccati dal territorio e assolutamente privi di sensibilità gestionale.

I commissari, hanno distrutto ogni prospettiva di rinascita.

Essi, pertanto, non vanno riconfermati ma cacciati restituendo ai calabresi il diritto di ricevere cure efficienti secondo una organizzazione sanitaria radicata nei territori.

Con la salute non si scherza, basta con i Don Abbondio a capo delle istituzioni sanitarie calabresi.

Reagiamo coralmente attraverso una battaglia Parlamentare che abbracci tutti i gruppi politici.

Il deputato della Lega On. Domenico Furgiuele