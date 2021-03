Santa Sofia D’Epiro. Ritrovato l’uomo disperso dalla mattina di ieri

L’uomo di 82 anni si sarebbe allontanato dalla propria abitazione intorno alle 10.00 del mattino di ieri

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono impegnati dalle 18.00 di ieri a Santa Sofia D’Epiro (località casa Tallarico) nella ricerche di una persona dispersa. L’uomo di 82 anni si sarebbe allontanato dalla propria abitazione intorno alle 10.00 del mattino. Senza esito le ricerche durante la notte, al momento sul posto elicottero VF del reparto volo di Lamezia Terme, nucleo cinofili dei VVF di Vibo Valentia, soccorso alpino guardia di finanza, volontari protezione civile di Acri, carabinieri di Santa Sofia D’Epiro. Sul posto già dalla serata di ieri automezzo AF/UCL (unità di comando locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle attività di ricerca. Aggiornamenti

Ritrovato vivo, pochi minuti fa il Sig. Palummo Gennaro, la persona dispersa dalla mattina di ieri nel comune di Santa Sofia D’Epiro

Il malcapitato ritrovato dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a circa tre chilometri dalla propria abitazione in zona impervia. L’82enne fisicamente provato dalla disavventura risulta essere in buono stato di salute. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per gli accertamenti del caso.