Sant’Anna. Domani i dipendenti manifestano a tutela del diritto al lavoro

Domani, 28 Aprile 2021, alle ore 11.00, in piazza Prefettura a Catanzaro, i dipendenti ed i professionisti del Sant’Anna Hospital, insieme alle proprie famiglie, amici, ai pazienti ed alle loro famiglie

Scenderanno in piazza per manifestare a tutela del supremo diritto al lavoro e per il supremo diritto alla salute.

I dipendenti del Sant’Anna Hospital invitano tutta la cittadinanza Calabrese ad essere in piazza Prefettura a Catanzaro con loro perché la Calabria non può perdere l’eccellenza e la professionalità del Sant’Anna Hospital.