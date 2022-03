Saullo: stadio D’Ippolito, urge trovare soluzione immediata

Aldilà del tifo e delle bandiere, è assurdo assistere all’irreparabile oggi, mai avremmo potuto immaginare la sola possibilità di chiusura dello stadio G. D’Ippolito e privare la città della sua struttura sportiva più importante

Comunicato Stampa

Negli ultimi mesi tutti abbiamo goduto di belle giornate di sport dove finalmente è ritornata, in modo assiduo, la presenza dei tifosi sugli spalti e pensare che tutto questo possa finire porterebbe ad una sconfitta per tutti.

Vedere famiglie e tifosi che assiepavano il Guido D’Ippolito in domeniche di festa deve essere la costante domenicale nella nostra città.

Urge, indipendentemente dalle fedi calcistiche e dai propri convincimenti, trovare una soluzione immediata auspicando vivamente che si trovi una soluzione celere e ragionevole al fine di evitare l’ulteriore sconfitta immotivata per la città ed i suoi sportivi.

Necessita, assodato il trasloco per questa domenica nella lontana Reggio per la FC Lamezia con grave danno alla società ed i tifosi tutti, un tavolo urgente per la risoluzione delle problematiche afferenti la gestione del G. D’Ippolito che portino a pacatezza ed equilibrio e non azioni che possano apparire come “punitive” o dare adito a fraintendimenti.

La città ha bisogno di normalità bisogna impedire in tutti i modi che queste situazioni avvengano e per far questo c’è bisogno dell’impegno di tutti.

Alessandro Saullo

Consigliere comunale di Lamezia Terme