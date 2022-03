Scomparsa prof. Pasquale Porchia, il ricordo dell’ITE “Valentino De Fazio”

E’ venuto a mancare il Professore Pasquale Porchia. Insegnante storico del nostro istituto

Un professionista di grande sensibilità che è rimasto nel cuore di tutto il personale che ha accompagnato diverse generazioni della nostra scuola nella loro crescita.

Raffinato docente di francese, una persona gioviale, sempre positiva, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti noi, un artista che sapeva catturare l’anima di chiunque, suonando il suo pianoforte.

Lo abbiamo voluto salutare portando il nostro stendardo al suo funerale per essere ancora più vicini ai familiari in questo momento di dolore e per portare le condoglianze di tutto l’ Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme.

Buon viaggio, Prof.!