Sellia Marina. Arrestato quarantenne per tentata estorsione

Nel pomeriggio del 2 marzo 2021, i Carabinieri della Stazione di Sellia Marina e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, durante il servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto L.C., selliese 40enne, per tentata estorsione ai danni di un artigiano 60enne del posto

Attirati dalle forti urla provenienti da un’abitazione del centro del litorale jonico, i carabinieri intervenuti avevano modo di appurare come L.C. stesse ferocemente inveendo, mediante reiterate minacce di morte, contro un falegname e la propria figlia, al fine di farsi consegnare un’indebita somma di denaro pari a 5.000 euro, debito non meglio specificato che la figlia dell’artigiano avrebbe maturato nei confronti dell’estorsore.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha così consentito di interrompere la condotta delittuosa in atto, mettere al sicuro le vittime del reato e trarre in arresto per tentata estorsione l’aggressore, noto agli operanti per pregresse vicende penali.

Disposti gli arresti domiciliari a carico di L.C. in attesa del giudizio di convalida.