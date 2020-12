Senza Nodi, Lamezia: le lacrime del marito di un’infermiera contagiata

Associazione Senza Nodi: il presidente Nadia Donato raccoglie la appassionata e commossa testimonianza del marito di un’infermiera contagiata nel Medicina Covid dell’ospedale, e vengono fuori incredibili descrizioni di un reparto che forse non doveva nemmeno esistere

Comunicato Stampa

“Qualcuno mi dirà la verità su come si è contagiata mia moglie? Adesso a casa siamo tutti in quarantena, mia moglie ha dolori come tanti altri dei suoi colleghi che hanno anche difficoltà respiratorie. Io con i miei figli provvedo a sanificare tutto di continuo. Sono molto preoccupato ma anche incredulo per la totale insicurezza nella quale sono stati lasciati a lavorare coloro che all’interno del reparto stanno assistendo i malati”.

Il presidente dell’associazione Senza Nodi, Nadia Donato, raccoglie l’appello del marito di un’infermiera che si è contagiata in questi giorni nel reparto di Medicina Covid di Lamezia Terme e chiede: “Chi dovrebbe al nostro posto battersi per i diritti dei lavoratori e dei malati? Allora, qualcuno, invece di fare campagna elettorale dovreste essere in prima linea a chiedere che i diritti dei lavoratori e dei malati vangano rispettati”.

Ecco il racconto del signore che parla della difficoltà di salute ed umana che stanno vivendo in questi giorni. La sua richiesta di aiuto mi arriva in questo pomeriggio festivo e piovoso. Una voce commossa, che a stento trattiene le lacrime, mi racconta l’odissea che in questi giorni stanno vivendo gli infermieri del reparto di cui stiamo scrivendo da un po’. Sono stati lasciati da soli a fare turni che non competono ad un reparto come quello, sono arrivati anche a 17 ore di lavoro che non spettano a nessun lavoratore. Camici, mascherine, guanti etc, vengono forniti con il contagocce, il percorso sporco e pulito nessuno lo ha mai ben individuato, e poi il confronto continuo con la sofferenza dei malati. Ma è disumano! Eppure loro con coraggio continuano a lavorare nonostante vengano trattati così”.

Consapevole che il mestiere scelto dalla moglie comporta dei rischi, il signore dall’altro capo del telefono, mi evidenzia che se il pericolo va messo in conto, la sicurezza per il personale ed i malati, in un ospedale deve essere al primo posto.

“Ma in questo reparto non è cosi – mi dice con forza e con le lacrime – la sicurezza è zero più zero, niente”. Per lui non è il disagio che ora vivono in casa, o il timore delle conseguenze della malattia, ha destare sconforto, quindi mi spiega: “Continuo a chiedermi perché in un reparto nel quale dove essere effettuato solo lo screening, oggi ci sono malati gravi con il casco? E’ una situazione di grande preoccupazione per la quale non mi capacito. Perché voglio sapere come mai mia moglie si è infettata. Non è possibile che gli infermieri debbano fare turni massacranti quando, in altri ospedale dove la sicurezza viene garantita, stanno con il malato poche ore e poi hanno il cambio – il signore spiega ed io ascolto allibita.

“Ma perché dicono che si sono infettati in uno spogliatoio? Non sappiamo se è vero, se invece c’è altro. Il percorso non è garantito nemmeno da una linea rossa, e i poveri lavoratori senza una reale formazione per assistere malati con questa patologia, continuano ad essere mandati in prima linea. Non c’è sanificazione e loro si ammalano, mentre qualcuno continuano a reclutare personale da altri reparti e comunque, anche se nuovo il personale è inesperto. Ma cosa sanno fare senza preparazione? Come trattare questi pazienti che hanno bisogno continuo? Sanno usare i macchinari? Sanno usare i caschi che consento al malato di respirare? Perché un infermiere deve fare anche fino a 17 ore di lavoro sino a che non riesce a ricevere il cambio?”

Davanti tanta sofferenza approfondisco e raccolgo altre preoccupatissime testimonianze, che confermano quanto il signore mi ha raccontato. Le foto che vi propongo sono del reparto in questione e mostrano la mancanza delle strisce rosse, non c’è areazione nei locali e manca la pressione negativa e cosa altro ancora. Ma allora dove sono gli accreditamenti funzionale, strutturale, organizzativo del personale necessari ad un’apertura di un reparto Covid? La Regione ha stanziato dei soldi per il personale dedicato al Covid, a Lamezia sono arrivati?

O forse Lamezia non li ha avuti perché non è autorizzata ad avere un reparto Covid così? Soveria Mannelli accreditata con 20 posti letto postacuzia, perchè non ha aperto? Anche a quell’ospedale mancavano i requisiti? Come associazione possiamo solo porci delle domande e renderle pubbliche per tentare di stare vicine a quanti si rivolgono a noi nel momento così di sofferenza e preoccupazione.

Associazione Senza Nodi

Presidente Nadia Donato