Sergio Sabatino è un nuovo calciatore del Lamezia Terme

Il Lamezia Terme comunica di aver ufficialmente acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Sergio Sabatino



Terzino sinistro classe 1988, proveniente dalla Fidelis Andria, Sabatino è un calciatore dalla

grandissima esperienza, potendo vantare circa 300 presente nei campionati di Terza Serie; fra le squadre nelle quali il terzino, originario di Corleone, ha militato figurano: Taranto, Trapani, Nocerina, Catanzaro, Arezzo ecc.

Per il nuovo terzino gialloblu quella lametina sarà la seconda esperienza in serie D, dopo aver conquistato la vittoria del girone I con il Messina nella stagione ‘20/21.

Esperienza e carisma a disposizione di mister Campilongo, che disporrà di un prezioso rinforzo per la sua squadra.

Queste le prime dichiarazioni di Sergio Sabatino in gialloblu: “Non appena sono stato informato dell’interesse del Lamezia Terme sono stato entusiasta! Non ho avuto esitazione ad accettare la proposta del club, perché conosco gli obiettivi della società e la solidità del progetto. Quello gialloblu è un gruppo molto forte e non vedo l’ora di poter fornire anche il mio contributo alla causa”.