Serrastretta. Incontro col viceministro Cancelleri per la strada che non c’è

SERRASTRETTA. Riunione istituzionale per affrontare ancora una volta la tematica della strada che non c’è, opera incompiuta iniziata quasi quarant’anni fa e mai finita.

Il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, i sindaci dell’area interessata, i rappresentanti del comitato ad hoc e i rappresentanti di Anas Calabria hanno proseguito il tavolo tecnico di confronto con il territorio (iniziato un mese fa a Catanzaro nella sede Anas) per definire la problematica della “strada che non c’è”, individuare soluzioni concrete e non condannare bellissimi paesi e tante comunità fra i quali Tiriolo e la stessa Serrastretta al più completo isolamento e allo spopolamento. Triste storia tutta italiana di un’opera iniziata negli anni ‘80 e mai portata a compimento. Ed i fondi già stanziati? Spariti per altre destinazioni. I rappresentanti istituzionali si sono aggiornati a marzo, prima data utile dopo la riflessione dei sindaci decisi a fare sintesi per risolvere l’annosa questione.