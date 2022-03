Sorical: Nuova interruzione fornitura acquedotto Sambuco

Si avvisano gli utenti che Responsabili So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n.28 del 02/03/2022, informano di una nuova interruzione di portata sulla fornitura dell’Acquedotto Sambuco diretta ai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte. Questi, date le interruzioni degli scorsi giorni, allo stato attuale, non sono in grado di compensare una prolungata assenza di portata.

Dalla sede di zona della Società regionale sottolineano che proseguiranno nelle attività di riparazione, “con senso di abnegazione e sacrificio anche nelle ore notturne senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della erogazione ai serbatoi”.

Le zone che potenzialmente potrebbero essere interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.