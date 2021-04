Sorpresi ad abbattere abusivamente bosco di castagno, arrestati

Attività dei carabinieri forestale. Taglio attuato a insaputa dei proprietari

MELICUCCÀ. Aveva deciso di tagliare un bosco di castagno confinante con un suo terreno all’insaputa dei legittimi proprietari nel territorio di Melicuccà.

Un cinquantenne di Palmi, D.O., con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri forestali assieme ad altre quattro persone G.D., (74), A.B.(27) V.A. (27) e A.L. (24).

I cinque sono stati sorpresi, dai carabinieri forestale, in servizio di perlustrazione, mentre erano intenti ad abbattere gli alberi, depezzare e accatastare la legna, pronta per la vendita, nella proprietà di D.O. situata proprio accanto al bosco oggetto del taglio.

L’intervento dei militari è servito a interrompere l’attività illecita ma non ha impedito il danno arrecato su una superficie di circa 3,5 ettari di castagneto attraverso un taglio indiscriminato che, secondo gli esperti, avrà conseguenze durature sulla fisionomia dell’area. (ANSA).