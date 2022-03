“Sulle teste dei bambini devono volare i palloni e non le bombe”. #nowar

Si è concluso ieri il 2° Torneo “La Pigna”, organizzato dalla Società A.C.D. Lamezia Terme di Salvatore Pulice e Gianni Di Giorgio, al quale hanno partecipato le categorie Piccoli Amici e Primi Calci della nostra società Sporting Lamezia

Bambini e genitori hanno trascorso una giornata di Sport e aggregazione incitando e sostenendo i propri figli durante le competizioni.

I nostri piccoli calciatori prima delle gare hanno rivolto un pensiero ai bambini dell’Ucraina con una bella iniziativa contro la guerra.

“Non possiamo restare indifferenti a quello che sta accadendo in Ucraina. Bisogna che i nostri bambini si sensibilizzano in tal senso. Fa parte del nostro progetto di crescita”, afferma Mr Fabio Nicolazzo, allenatore e istruttore qualificato nonché responsabile del gruppo piccoli amici.

“È nostro dovere sensibilizzare i bambini già da piccoli e accrescere in loro una propria coscienza morale. Ho voluto trasmettere ai miei allievi questo doveroso pensiero affinché il messaggio di Pace possa diffondersi negli adulti e nei bambini”. Mr Fabio Nicolazzo, oltre ad essere un allenatore qualificato iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC, ricopre il ruolo di Graduato dell’Esercito Italiano, specializzato Carrista con esperienze militari internazionali tra cui Bosnia, Kosovo, Jugoslavia, Afghanistan.

“Solo chi ha vissuto da vicino può comprendere veramente cosa vuol dire Guerra. La guerra porta morte, distruzione, violenza e lascia nelle persone segni indelebili. Sono fiero dei miei bambini. Hanno aderito con entusiasmo a questa mia richiesta e si sono adoperati a scrivere il messaggio di pace sulle loro magliette”.

Continuiamo a lavorare con Metodo e attenzione, riprende Mr Francesco Nicolazzo, responsabile della Società Sporting Lamezia.

Ci auguriamo che si possa arrivare al più presto ad una tregua tra Russia e Ucraina.