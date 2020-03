Tutti blindati per il coronavirus

Non c’è il coprifuoco, ma l’aria che si respira non è delle migliori ai quattro angoli del nostro Stivale

Tuttavia nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità (Albert Einstein): quindi ci tocca fare del virus virtù, come per le necessità.

Che la prudenza sia terapeutica lo riconosciamo tutti grazie al rimpasto di tanta informazione mediatica che ci è piombata addosso; quanto possiamo fare, in questo frangente complesso, è seguire le raccomandazioni di ordine generale che sono alla base della prevenzione delle malattie infettive: lavarsi spesso le mani con disinfettanti, evitare di toccare rubinetti o manopole dei bagni pubblici, utilizzare fazzoletti monouso o, in mancanza di questi, si consiglia di starnutire o tossire nell’incavo del gomito. E poi ancora: arieggiare gli ambienti ed evitare viaggi non strettamente necessari.

Inutile polemizzare sui comportamenti tenuti da non pochi corregionali su fughe disperate da Nord a Sud, perché, se è illegittima quella condotta, lo è anche quella di chi si è esposto ad assembramenti tra locali o centri commerciali: ci si lambiccherebbe il cervello su posizioni complanari, senza uscirne più. Né tantomeno bisogna operare discriminazioni giustificative: non si mette mai davanti ai problemi l’uomo contro l’uomo. Mi chiedo che soluzione sarebbe questa.

Ora che ognuno è rintanato a casa propria vive una quarantena senza precedenti: pazienza senza dire accidenti! In fondo, aver pensiero di se stessi è una delle distrazioni più comuni dell’esistenzialismo capitalista dell’ultimo venticinquennio.

Sicuramente, le conseguenze economiche, in tutto questo, avranno un peso, ma non abbiamo appreso, sin da piccoli: «o la borsa o la vita?».

Ora giochiamo sul serio! Quindi, occhio alle priorità!

Vis unita fortior, infine, è il motto della nostra città: Uniti nella forza, questo è il significato, detto in soldoni, per concludere dipoi che ogni pandemia ha avuto una stagione non lunghissima. Lamezia la dura, chi la vince?

Così sia per ogni suo cittadino: chi la dura la vince, già!

Prof. Francesco Polopoli