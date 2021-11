Uil Calabria esprime compiacimento sull’elezione di Ninni Tramontana

La Uil Calabria appresa l’elezione di Ninni Tramontana alla presidenza di Unioncamere Calabria esprime il proprio compiacimento

Ninni Tramontana, giovane e capace imprenditore reggino, ha saputo dimostrare sul campo, guidando con lungimiranza la Camera commercio di Reggio Calabria, le sue doti manageriali e umane.

Al neo presidente di Unioncamere Calabria auguriamo buon lavoro e facendo questo manifestiamo sin da subito la necessità di aprire, in tempi rapidi, un confronto positivo e propositivo con chi rappresenta le imprese calabresi.

Ciò al fine di portare a compimento l’idea di dare vita in Calabria ad un’alleanza produttiva, nella convinzione che questa possa servire alla Calabria per uscire dalle secche economiche in cui si trova da troppo tempo; per costruire lavoro rispettoso delle leggi; per realizzare un argine allo strapotere mafioso e, in ultimo ma non per ultimo, per mettere questa terra in grado di sfruttare al meglio le provvidenze previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: forse l’ultima vera occasione per ridisegnare la Calabria, ridarle una speranza e proiettarla verso il futuro.