Uiltrasporti. Rinnovato Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti

Dopo una lunga e travagliata trattativa, nella serata del 24 febbraio, si è concluso il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti

Comunicato stampa

Come Segreteria regionale della Uiltrasporti Calabria non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto.

Questo contratto chiude una fase complicata per la portualità italiana, segnata dalla crisi dovuta alla pandemia, dagli attacchi al nostro sistema di governance e dalla mancata applicazione dei decreti di riforma.

Il contratto avrà validità dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 e prevederà un aumento a regime pari a 110 euro, di cui 10 destinati al Fondo di accompagnamento all’esodo: caposaldo delle rivendicazioni della Uiltrasporti.

Queste rivendicazioni sono arrivate anche dai territori attraverso le assemblee fatte su tutto il territorio nazionale e hanno sancito anche il riconoscimento di 300 euro per il periodo 2019/2020.

La Segreteria regionale della Uiltrasporti Calabria vuole sottolineare e ringraziare l’impegno della Uiltrasporti Nazionale che ancora una volta si è vista riconosciuta una delle tante rivendicazioni fatte, con la creazione del fondo che permetterà a migliaia di lavoratori di andare in pensione prima lasciando realmente il posto ai giovani.

Questo rinnovo contrattuale riconosce ancora di più l’importanza del lavoro degli oltre 22000 addetti del settore che non si sono mai fermati garantendo l’approvvigionamento di merci a tutto il Paese.

La Segreteria regionale della Uiltrasporti Calabria, infine, ringrazia tutti i suoi delegati ed iscritti per il supporto e per la grande coesione dimostrata durante tutto il corso di questa difficile trattativa.