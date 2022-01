ULT2021: fiducia incondizionata al ds Antonio Mazzei

Come appreso da fonti giornalistiche e non, vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza ed il nostro incondizionato sostegno al nostro caro ds Antonio Mazzei

Tutto ciò dovuto ad un ego smisurato di chi ancora non ha capito che nel calcio conta la costanza e la pazienza, ringraziamo il presidente per l’attaccamento dimostrato a questa città, investendo somme economicamente alte per poterci garantire l’approdo nel professionismo.

Diciamo soprattutto grazie presidente anche solo per averci creduto in questo progetto.

Siamo arrivati alla conclusione di non poter tollerare queste gestioni modello Zamparini.

Gli ULT2021 prendono le distanze da queste politiche societarie azzardate e prive di ogni briciola di rispetto umano e professionale.

Con l’augurio che questa situazione abbia un lieto fine, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cari saluti a tutti i tifosi gialloblù.

Il nostro ds non si tocca! La sua presenza per noi è la garanzia che qualcuno che cura gli interessi del Lamezia Terme c’è!

P.S.

Se questo progetto unico, grande e bellissimo è diventato realtà bisogna riconoscere nelle persone del ds Mazzei con le sue competenze e del presidente con il suo impegno economico, gli artefici di questo bellissimo sogno dalla quale non vogliamo svegliarci e sempre con loro vogliamo andare avanti!

ULT2021