Unical: approvato Bilancio previsionale 2021, importanti novità

Lista #Noi l’unica a chiedere ed a ottenere importanti risultati per gli studenti.

Nella giornata del 22 dicembre 2020 è stato discusso ed approvato negli organi di governo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, il bilancio previsionale 2021.

Rispetto allo scorso anno, importanti sono le novità e maggiori i fondi destinati ad interventi a favore degli studenti, molti dei quali fortemente voluti ed ottenuti dai rappresentanti in quota #Noi.

“Siamo felici e soddisfatti per quanto ottenuto – affermano il senatore accademico Antonio Maiolino e il consigliere d’amministrazione Vincenzo Delle Donne -, la governance di ateneo ha compreso e accolto tutte le nostre proposte stanziando diversi milioni di euro in più rispetto allo scorso anno su interventi a favore degli studenti e siamo orgogliosi di aver contribuito ad un aumento dei fondi per il diritto allo studio, per gli studenti bisognosi, per il bando part-time e per la riqualificazione di spazi e centri comuni”.

Quanto ottenuto oggi va a sommarsi ai numerosi obiettivi già raggiunti dalla lista #Noi in circa un anno e mezzo di rappresentanza studentesca.