Università del turismo alla Fondazione Terina, Confartigianato Catanzaro sostiene la proposta di Gratteri

LAMEZIA. Confartigianato Catanzaro e Confartigianato Turismo sostengono la proposta del giudice Gratteri di creare un’università del turismo alla Fondazione Mediterranea Terina.

Le grandi potenzialità dell’offerta turistica in Calabria, dovrebbero essere valorizzate dalle capacità imprenditoriali degli operatori e da uno strutturato

piano di promozione, permettendo così di conseguire risultati notevoli in termini di flussi turistici e producendo un’elevata quota di ricchezza.

Per poter rimanere competitivi è necessario studiare a fondo il fenomeno che è in una fase di profonda evoluzione: i cambiamenti antropologico-culturali della società moderna e i processi di globalizzazione hanno portato ad un nuovo modo di concepire la vacanza, con un turista sempre più esigente e selettivo, alla ricerca di ambienti naturali incontaminati.

Alla scoperta di nuovi stimoli culturali, di strutture e servizi ricettivi di qualità, alla riscoperta di tradizioni enogastronomiche e di antiche culture, di una vacanza esperienziale e di arricchimento personale sotto il profilo sociale, culturale e ambientale in un

rapporto diretto con i luoghi visitati, con il territorio e le sue tipicità.

In occasione ,dell’evento organizzato dal progetto Policoro Calabria, tenutosi a Lamezia, il procuratore Nicola Gratteri, fra i vari ospiti, ha lanciato l’idea di destinare i locali liberi della Fondazione Terina ad un‘Università del Turismo. Approfittando della riconosciuta e condivisibile volontà del procuratore di diffondere il valore della conoscenza e della autosufficienza economica della persona quale risposta allo strapotere della criminalità ci sentiamo di sostenere ed impegnarci in qualsiasi sede possibile l’idea lanciata dal giudice Gratteri. Il turismo è insieme al settore agroalimentare calabrese la vera ricchezza imprenditoriale della nostra terra, ogni iniziativa che consenta la loro valorizzazione va sostenuta e finalizzata.

Presidente Confartigianato Catanzaro

Enzo Bifano

Presidente Confartigianato Turismo Catanzaro

dott.ssa Giannuzzi

Segretario Provinciale Raffaele Mostaccioli