Vacantiandu: domani “Re Pipuzzu fattu a manu” di Scena Verticale

È iniziata ieri con la commedia brillante di Marco Falaguasta la stagione “Vacantiandu in anteprima” del Grandinetti di Lamezia Terme, ideata e diretta da i Vacantusi in collaborazione con FITA, con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz

Una rassegna che continua proponendo tra i titoli in cartellone, domani, domenica 13 febbraio, alle ore 18.00, “Re Pipuzzu fattu a manu” di e con Dario De Luca e Gianfranco De Franco della pluripremiata compagnia calabrese Scena Verticale.

Uno spettacolo magico per adulti e ragazzi che racconta una fiaba speciale nata tra gli ulivi e i castagni della nostra Calabria. Antico racconto recuperato grazie al lavoro di Letterio di Francia, quella di Re Pepe è una storia nella quale il vero protagonista non è il re del titolo, ma una donna: una reginotta sicura del fatto suo e capatosta. La reginotta, di fronte all’insistenza del padre perché si trovi un marito, decide di prendere farina e zucchero e di impastarselo con le sue mani.

Una pièce dal finale sorprendente, tratta dalla riscrittura di Marcello D’Alessandro, che ipnotizza lo spettatore accompagnandolo in un viaggio tra l’onirico e il reale. Lo spettacolo è gratuito per i bambini fino ai 12 anni di età accompagnati dai genitori.

Attiva l’iniziativa “Ti invito a teatro” ideata dal Comune di Lamezia Terme in collaborazione con I Vacantusi per coinvolgere giovani studenti e dare la possibilità anche alle persone anziane e a chi non può permetterselo di assistere agli eventi in cartellone. Un progetto, a cui ha aderito anche la Caritas diocesana di Lamezia, che riserva fino a cento biglietti per ogni spettacolo per aprire le porte del teatro a tutti.

Per richiedere il biglietto gratuito: ivacantusi@gmail.com oppure tel. 0968 23564 – cel. 327 1310708. Gli studenti saranno invece coinvolti dalla propria scuola.

Il programma completo su ivacantusi.com.