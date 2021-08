Vaccino obbligatorio, Costa: “Ultima ipotesi da prendere in considerazione”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Per il il sottosegretario alla Salute “dobbiamo confidare nel senso di responsabilità degli italiani”. Favorevole il ministro Orlando: “Mettere il più possibile in sicurezza gli italiani”. Sbarra (Cisl): “Governo decida obbligo vaccino per tutti”



Obbligo vaccinale sì o no? E soltanto per i lavoratori o per tutti i cittadini? Per il sottosegretario al ministero della Salute, Andrea Costa “l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori è l’ultima ipotesi da prendere in considerazione”.

“Il popolo italiano sta dimostrando una grande senso di responsabilità, con 36 milioni di vaccinati il nostro è il secondo Paese nell’Unione Europea: dobbiamo continuare a veicolare un messaggio di fiducia verso i vaccini, unica via d’uscita dalla pandemia del Covid”, sottolinea l’esponente del Governo a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.