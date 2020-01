Palacalafiore (RC): Venduti più di tremila biglietti per l’ultima tappa italiana di Mika

Venduti già 3000 biglietti per l’unica tappa per Calabria e Sicilia del nuovo tour mondiale di Mika, l’ 8 febbraio 2020 al Palacalafiore di Reggio

E’ corsa ai biglietti per i primi appuntamenti di “Fatti di Musica 2020”, l’ormai storico Festival del Live d’Autore di Ruggero Pegna, ai nastri di partenza in Calabria con la sua trentaquattresima edizione.

Mentre si avvia al tutto esaurito il concerto dei Negrita di giovedì 30 gennaio al Garden di Rende, apertura ufficiale del Festival, sono già tremila i biglietti venduti per il secondo appuntamento in programma: l’unica tappa per Calabria e Sicilia del “Revelation Tour”, il tour mondiale di Mika che arriverà al Palacalafiore di Reggio Calabria sabato 8 febbraio.

La popolarissima star di origine libanese, dopo tappe in tutto il mondo, torna in Italia per cinque concerti: 1 febbraio Padova, 2 Bolzano, 5 Napoli, 7 Bari e 8 febbraio, appunto, Reggio Calabria, ultimo in Italia del lungo tour che poi proseguirà in Olanda, Francia, Nuova Zelanda, Australia e, ancora, Giappone e Corea.

La conferma dell’unica eccezionale tappa nell’ estremo sud del “Revelation Tour”, prodotto per l’Italia da Barley Arts, ha scatenato l’entusiasmo dei numerosissimi fan calabresi, spesso lontani dai grandi eventi mondiali.

Organizzati pullman da varie località della Calabria e della Sicilia.

Per l’attesissimo evento internazionale reggino, i cancelli saranno aperti alle ore 19, mentre alle 20.30 salirà sul palco Charlotte a fare da supporter, la ventunenne cantautrice britannica che ha dato al soul un tocco moderno già con il suo primo Ep “Nowhere to hide”.

L’imponente e spettacolare allestimento, con una scenografia faronica, lighjt design ed effetti straordinari, comincerà al Palacalafiore il 6 febbraio.

In scaletta tutti i suoi successi stellari, da “Grace Kelly”, “Lollipop”, “Relax, Take It Easy”, ai nuovissimi “Ice Cream”, Tiny Love”, “Sanremo”, “Tomorrow”, tratti dall’album “My name is Michael Holbrook”. ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica, Mika è noto al grande pubblico anche per gli eventi televisivi: “Stasera CasaMika” su Rai2, X Factor e The Voice. A dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon Motion, lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, il nuovo progetto è arrivato dopo quattro album in studio, uno in concerto sinfonico, una raccolta antologica, ventitre singoli e quattro DVD live, che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre dieci milioni di dischi venduti.

“Non sono mai stato in Calabria – dice Mika in un video messaggio – ma sono certo che mi accoglierete con calore ed entusiasmo. Mi hanno detto che il pubblico del Sud è caldissimo e in Calabria si mangia bene! Vi divertirete sicuramente. E’ uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze con i miei spettacoli televisivi, ma con la musica al centro di tutto.”.

La prevendita dei biglietti è in corso sui tre circuiti Ticketone (Reggio: B’art), Vivaticket, e Ticketmaster. Tutte le info sono reperibili su www.mikasounds.com. Per informazioni su prezzi e prevendite tel. 0968.441888 e sito web www.ruggeropegna.it.

Prosegue intando le vendita anche per i successivi appuntamenti di Fatti di Musica 2020: We will rock you, il musical dei Queen del 12 febbraio al Teatro Rendano di Cosenza; La Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina dal 14 al 17 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro, con spettacoli mattutini per le scuole (già sold out), serali alle 21 per tutti e la pomeridiana delle ore 17.30 del 16 febbraio.

