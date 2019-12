La Vigor 1919 annuncia l’acquisto del centrocampista Davide Tarzia

La Vigor 1919 comunica ufficialmente un altro nuovo ingresso alla corte di Mister Torchia

A vestire la maglia biancoverde Davide Tarzia. Esperto centrocampista, classe ’81. Lungo l’elenco delle squadre nelle quali ha militato.

Dalla Vigor Lamezia in Serie D al Sambiase in Eccellenza. Poi Nicastro, Maida e San Fili in Promozione. Maida, San Pietro a Maida, Filadelfia, Curinga, Fronti, Nicastro, Vigor Lamezia ed ultima esperienza nella stagione in corso con il Città di Lamezia in Prima categoria.

“Posso dire solo che è un piacere giocare per la Vigor – ha dichiarato Tarzia – e sono felice di potermi mettere a disposizione di questa bella realtà.”