WhatsApp: messaggio auguri contiene virus, centinaia di account bloccati

A Orzinuovi, in messaggio vigile fuoco, vittima anche il sindaco

Un virus informatico si è diffuso sui telefoni di centinaia di persone a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Vittime tutte le persone che tra Natale e Santo Stefano hanno ricevuto un messaggio WhatsApp da un vigile del fuoco del paese e che conteneva il virus.

Il virus, che si sta ora propagando in tutta la nazione, si diffonde ricevendo un messaggio da un profilo amico che recita queste parole: Ciao, ti ho inviato per errore un codice a 6 cifre, potresti ricordarmelo? Il codice in questione inviato tramite sms, serve per l’attivazione dell’account WhatsApp.

Quindi in realtà si offre all’hacker la possibilità di prendere il controllo della nostra utenza WhatsApp.

L’attacco sarà probabilmente arginato con un aggiornamento direttamente dal Play Store, ma al momento l’unica difesa possibile è disinstallare l’applicazione.