Visciglia (Italexit Lamezia): Lamezia senza acqua, ora basta!

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Sorical mostri gli ordini di servizio



Comunicato Stampa

E’ diventata ormai prassi, un giorno sì e l’altro pure: i cittadini di Lamezia, che fanno già i conti con il caldo torrido stagionale, si ritrovano anche senz’acqua.

So. Ri. Cal, la società che dovrebbe provvedere ad evitare questi enormi disagi, continua a fornire invece misere giustificazioni al problema, dando la colpa sia alle tubazioni ormai vetuste sia alla richiesta di acqua che aumenta nel periodo estivo.

Giustificazioni alquanto bizzarre e discutibili. In primis per un motivo molto semplice: So.Ri.Cal non ha aumentato la portata dell’acqua nella città di Lamezia. Quindi come è possibile che a fronte di una diminuzione della pressione, vedi consumo di acqua, ci siano delle sistematiche rotture sempre nello stessa zona, quella di Sambuco?

L’ultima trovata è il guasto di un quadro elettrico. Per carità, ci può stare, ma possibile mai sempre nello stesso impianto di captazione, ovvero ancora in quel di Sambuco. Vorremmo tanto vedere gli ordini di servizio.

A questo punto siamo autorizzati a ritenere che è inutile rattoppare i danni dell’impianto di Sambuco senza risolvere il problema, ma che lo stesso impianto vada rifatto in toto, per mettere fine a questo enorme disagio, che persiste ormai da anni!

Chiediamo che sia il presidente di So.ri.Cal a dimostrare ai cittadini la bontà degli interventi fatti.

Non è più possibile credere che subito dopo un’ intervento sia necessario farne un altro, lasciando l’intera cittadinanza nel più completo disagio, specie con 40 gradi di temperatura,a volte senza nemmeno avere l’accortezza di fare un comunicato per avvisare!

Ripetiamo: la nostra missiva non è rivolta agli operai o alle maestranze, ma alla Governance di chiara nomina politica.

Se dovessero persistere i problemi per i cittadini, che pagano le bollette per ricevere i dovuti servizi, la prossima azione sarà quella di organizzare rumorose forme di protesta. L’acqua è un diritto inalienabile!

Natasha Visciglia

Italexit Lamezia