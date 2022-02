Vittoria in trasferta per l’F.C. Lamezia Terme che espugna Castrovillari

Ottimi tre punti e ottima la prestazione dei gialloblu che grazie ai gol di Salandria, conquistano una preziosa vittoria e restano in scia della capolista Gebilson, vincente a Licata

Partita completamente dominata dai ragazzi di mister Campilongo che si portano subito in vantaggio al 6′ con Salandria, che trafigge Aiolfi dopo una splendida triangolazione con Provazza.

La manovra dei gialloblu è incisiva, Corapi è padrone del campo. Dopo un paio di occasioni sfumate è Provazza a trovare il raddoppio al 30′, trovatosi solo davanti al portiere dopo uno splendido passaggio smarcante di Bollino.

Il Lamezia continua a spingere ma il primo tempo si chiude sul 2-0.

Ad inizio ripresa il Castrovillari accorcia le distanzee al 3′ con Rodi: su azione di calcio d’angolo per il Lamezia, grande ripartenza dei padroni di casa e palla a Rodi, la squadra lametina è sbilanciata in avanti e l’attaccante ha vita facile e batte Lai.

Ottima la reazione degli ospiti che continuano a spingere sull’acceleratore.

Gli sforzi vengono premiati però solo al 36′ grazie ad Haberkon che raccoglie un passaggio di testa da terra di Terranova e tira in porta, Aiolfi respinge ma è lesto l’attaccante argentino a ribadire in rete. 3-1 e grande esultanza per i gialloblu che finalmente vincono e convincono.

Domenica 13 febbraio impegno casalingo col Giarre.

CASTROVILLARI – F.C. LAMEZIA TERME 1-3

CASTROVILLARI: Aiolfi, Strumbo, Carrozza, Mazzotti, Di Bari, Trofo, Cinquegranda, Teyou, Anzillotta, Rosa, Rodi. A disp: Piga, Rotunno, Tripicchio, Azzaro, Rota, Perri, Toziano, Pittari, Padin. All. Colle

F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Amenta, Sirignano, Sabatino, Tipaldi, Corapi, Salandria, De Marco, Provazza, Haberkon, Bollino. A disp: Gentile, Miceli, Bernardi, Rusescu, Schimmenti, Tringali, Magnavita, Maimone, Terranova. All. Campilongo