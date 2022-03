Volley. La Raffaele Lamezia ospita la Tonno Callipo Vibo Valentia

Dopo una lunghissima sosta riprende il campionato di serie B maschile per la Raffaele Lamezia

I gialloblu non entrano in campo dal match di Palermo dello scorso 12 febbraio. Sabato 5 marzo alle 18.30 affronteranno al PalaSparti di Lamezia Terme la Tonno Callipo Vibo Valentia in uno dei due derby calabresi.

Gara alla portata dei gialloblu che, contro il fanalino di coda, hanno un solo risultato.

Il capitano lametino Luigi Porfida afferma: «per noi la partita è molto importante perché al di là della classifica è importante riprende il ritmo gara, perché nel 2022 più giocato solo una partita. Il match non è da sottovalutare perché nonostante Vibo sia una squadra formata da molti giovani bisogna stare attenti a non lasciarli liberi di esprirere il loro gioco perchè potrebbero metterci in difficoltà. Noi dobbiamo far valere la nostra posizione in classifica, la nostra esperienza e chiudere la partita con il miglior punteggio possibile, anche perché dopo arriveranno scontri diretti in zona play-off e per noi è importante allungare sulle nostre dirette concorrenti. La squadra è pronta, nonostante qualche acciacco abbiamo continuato ad allenarci, anche in pochi, il gruppo ha dimostrato attaccamento alla maglia, attaccamento alla società, siamo quindi pronti a dare il massimo in campo.»