Yacht spiaggiato nel Reggino, due feriti

Incidente a Melito Porto Salvo, a bordo due cittadini britannici

MELITO PORTO SALVO. Uno yacht si è spiaggiato oggi sulla spiaggia di Melito Porto Salvo. Nell’incidente due persone sono ferite.

Per cause in corso di accertamento, lo yacht è arrivato sin sulla spiaggia uscendo completamente dall’acqua.

A bordo del natante c’erano due cittadini britannici che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto si potuto apprendere le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e le forze di polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. (ANSA).