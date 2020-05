5 Stelle: sentenza Tar dà alla Santelli una lezione di rispetto istituzionale

5 Stelle: ora urgente rivedere il bando di Riparti Calabria

Comunicato Stampa

La sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso del governo contro la Regione Calabria certifica il passo falso della presidentessa Jole Santelli.

Più volte l’avevamo invitata a ritirare l’ordinanza che per oltre una settimana ha messo a rischio i calabresi.

Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela, «Ci auguriamo – sottolineano i parlamentari del Movimento 5 Stelle – che Santelli impari la lezione di rispetto istituzionale e da qui in avanti accetti che l’emergenza Covid va gestita in armonia con il governo e nell’esclusivo interesse dei cittadini, senza cedere agli ordini di partito».

«Speriamo – concludono i parlamentari M5S – che da adesso in poi ci sia piena collaborazione istituzionale e, soprattutto, che non si giochi sulla pelle dei calabresi. Santelli imbocchi la strada della prudenza e del confronto e riveda subito il bando di “Riparti Calabria”, che penalizza ingiustamente tante imprese in difficoltà».