L’ABC della Cucina: il girasole al cioccolato di Aurelio piccolo chef

Come il girasole prende vita dai raggi del sole, così la nuova ricetta del piccolo Chef Aurelio, si nutre di cioccolato

Questa puntata è dedicata ancora alla nazionale di calcio e naturalmente, al gusto.

Oggi, il piccolo Chef ci prone un Girasole di cioccolato, semplice da realizzare e simpatico da servire.

Una ricetta briosa che potrà accompagnare le nostre serate estive o le prime colazioni in riva al mare.

Sole, cuore e tanto cioccolato. Le calorie? Tranquilli, le potrete bruciare sotto il caldo sole calabrese!!!!

Dal viso compiaciuto di Aurelio durante l’assaggio, non ci resta che dire come ricorda una nota canzone “tu non mi basti mai”!

E allora, preparate una versione doppia!

Ingredienti

2 rotoli Pasta Sfoglia (rotonda)

Crema alla nocciola o cioccolato Fondente

1 uovo (il solo tuorlo)

Zucchero di canna

Cottura

Forno ventilato a 200 °

18/20 minuti