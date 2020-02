Il lepidottero ha infestato di bozzoli le conifere in una vasta area

SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA). È allarme processionaria in Sila e nelle zone limitrofe. E’ quanto si afferma in una nota del Comitato “Alberi Verdi”.

“Una gran quantità di pini – è detto nella nota – è stata attaccata dal terribile lepidottero che ha costruito i suoi nidi tra gli aghi delle conifere. Basta farsi un giro da Spezzano in su per notare i numerosi ‘bozzoli’ disseminati sui pini. Sono i nidi della processionaria. Il problema è molto serio perché sappiamo che la processionaria si nutre delle foglie delle conifere, causando la defogliazione totale dell’albero. Questi insetti, sebbene di piccole dimensioni, hanno forti mandibole che consentono loro di nutrirsi degli aghi di pino e in poco tempo possono defogliare interi rami. Inoltre, sono ricoperti di peli urticanti che si disperdono facilmente, provocando spesso reazioni allergiche, come irritazioni cutanee, asma e congiuntiviti, sia negli umani, sia negli animali, in particolare in cani e gatti, che annusando il terreno possono inalare i peli”.