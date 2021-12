AMA Calabria presenta ‘Enrico IV’ di Pirandello

Due date a Lamezia Terme e Catanzaro

Giovedì 16 dicembre e venerdì 17 dicembre lo spettacolo con interprete Sebastiano Lo Monaco

La follia vista attraverso gli occhi di un folle. La pazzia descritta dalla penna di Luigi Pirandello nel suo ’Enrico IV’, sarà di scena nei teatri di Calabria per due imperdibili date, giovedì 16 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e venerdì 17 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, entrambi alle ore 21.

Lo spettacolo inserito nel cartellone della stagione teatrale di AMA Calabria, ideata e diretta da Francescantonio Pollice, porta in scena uno dei testi più importanti del teatro italiano. L’Enrico IV pirandelliano è un personaggio in cui pazzia e razionalità si mescolano. Un’opera scritta nei primi anni Venti del Novecento e ancora attuale, in cui le maschere indossate dai personaggi di Pirandello sono metafora delle maschere indossate nella vita di tutti i giorni.

Ad interpretare il protagonista dell’opera è l’attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, che vanta una longeva carriera nel teatro italiano in cui, più volte, ha interpretato anche altri personaggi pirandelliani come Ciampa ne ‘Il berretto a sonagli’, ma anche ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e ‘Così è se vi pare’.

Un’opera teatrale di grande successo, prodotta da Associazione SiciliaTeatro – Teatro Stabile del Veneto e Teatro Biondo Stabile di Palermo – Teatro Stabile di Catania, dovuto anche alla sintonia professionale nata tra lo stesso Lo Monaco e colui che ha curato la regia dello spettacolo, Yannis Kokkos, premiato con il “Laurence Olivier Award” per la miglior produzione lirica con “La clemenza di Tito di Mozart” (New Theatre Cardiff 1997).

‘Enrico IV’ è, con ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, l’opera più rappresentativa del teatro italiano. Nel cast, oltre a Sebastiano Lo Monaco, anche Mariàngeles Torres, attrice di origini spagnole che vanta una prestigiosa carriera soprattutto con il teatro classico in cui, tra le altre, ha interpretato opere di Aristofane e Euripide.

I biglietti dello spettacolo ‘Enrico IV’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Green Pass e fino a esaurimento posti.

