Antico Mulino delle fate: dieci giorni dedicati alla Fata Gelsomina e al suo Regno

L’Associazione Culturale Amici dell’Antico Mulino delle fate, presenta il calendario della dieci giorni dedicata alla promozione, valorizzazione e condivisione del Regno della Fata Gelsomina, intitolata “si ‘nd’ha gula, vianimi a truvari, nua simu cà vicinu a ‘stu jummariallu e v’aspittamu!”

Nei dieci giorni previsti a partire da domenica 26 dicembre 2021 a giorno 8 gennaio 2022, sono state previste tre giornate di porte aperte a tutti, in particolare nei giorni domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio e giovedì 6 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

All’interno delle tre giornate delle porte aperte si esibiranno i gruppi di artisti: Il coro dialettale Madonna di Dipodi e il gruppo Terra di Calabria, con brani e musiche della tradizione popolare.

Con la prima giornata di giorno 26 dicembre si aprono anche le porte alla Mostra d’arte allestita all’interno dell’Antico Mulino, dedicata ai Luoghi del cuore delle Fata Gelsomina, a cura del maestro d’arte Maurizio Carnevali, che resterà a disposizione dei visitatori fino a giorno 08 gennaio.

Il primo evento “Macinare Cultura” è previsto giorno lunedì 27 dicembre, alle ore 17.00 in notturna, con la presentazione all’interno dell’Antico Mulino del libro “Turbare una Stella, spirito e materia, storie e cammini”, un libro di Francesco Bevilacqua editato dalla Rubbettino editore, converserà con l’autore Mauro Vasta, evento gratuito, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Giorno 29, alle ore 9.00 si presenta l’evento “Maestra Natura & Mulino didattico”, con “Le Fate e i loro amici Bassotti” – insieme agli amici Bassotti passeremo una mattinata nel bosco ed al mulino.

Sempre giorno 29 alle ore 17.00 in notturna, nel Regno della Fata Gelsomina è previsto l’evento “Macinare Cultura”, con “La Notte del racconto”, Gelsomina e il suo regno: l’antico Mulino delle Fate”, esteso a tutti i bimbi previa prenotazione, evento gratuito, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Giorno 30, alle ore 9.00 si presenta l’evento “Mulino Didattico & Maestra Natura”, con “Le Fate e la Famiglia della ASD Lucky Friends” – insieme a questo straordinario gruppo passeremo una mattinata nel bosco ed al mulino.

Sempre giorno 30 dicembre alle ore 17.00 in notturna è previsto l’evento “Macinare Cultura”, con Ospiti all’Antico Mulino delle Fate la “Grafiche Editore” e alcuni suoi Autori, evento gratuito, prevista prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Inizieremo il nuovo anno, con la seconda giornata delle porte aperte a tutti, prevista per domenica 2 gennaio, per la promozione, valorizzazione e condivisione del Regno della Fata Gelsomina, “si ‘nd’ha gula, vianimi a truvari..”

Giorno 3 gennaio, alle ore 9.00 si presenta l’evento “Macinare Cultura”, con il concorso di “Giornata di pittura estemporanea per ragazzi e non solo” – in collaborazione con l’associazione culturale “Quelli che il parco” e la “Piccola accademia del tempo libero”, sarà un’intera giornata all’insegna dell’arte e creatività, aperta a tutti, evento gratuito.

Sempre giorno 3 gennaio, alle ore 17.00 in nottura è previsto l’evento “Macinare Cultura”, un momento di riflessione dialogo con Don Vittorio Dattilo, sul tema “A fighurella i Santa Lucia”. Evento gratuito, prevista prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Giorno 6 dicembre, Epifania, inizieremo questa giornata prima dell’alba, con l’evento Macina Cultura dedicata alla antica tradizione delle Strine. Insieme ai vari gruppi di amici alle ore 05.00 canteremo “A strina alla Fata Gersomina”, all’antico Mulino delle Fate, per motivi organizzativi saranno accolti solo i gruppi di “strinari” che aderiranno previa comunicazione all’iniziativa. Segue terza e ultima giornata delle porte aperte a tutti, per la promozione, valorizzazione e condivisione del Regno della Fata Gelsomina, “si ‘nd’ha gula, vianimi a truvari..”

Durante i dieci giorni, sono sempre previste delle visite guidate, per chi interessato previa prenotazione, con l’evento “Maestra Natura & Mulino didattico”, la prima visita avrà inizio con il primo gruppo alle ore 9.00, la seconda visita con il secondo gruppo alle ore 11.00, e un’ultima visita prevista per le ore 15.00. In collaborazione con il gruppo di volontari “Cultura Lamezia” è possibile continuare la visita per la riscoperta del Centro Storico di Nicastro.

Sempre all’interno dei dieci Giorni, per l’evento “Maestra Natura”, saranno pianificati direttamente con chi ne farà richiesta, dei giorni e orari per la piantumazione di alberi donati al bosco delle fate, con omaggio della medaglietta personalizzata ideata dall’orafa Mariantonietta Caputo.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per prenotazioni, contattare direttamente l’associazione Amici dell’Antico Mulino delle Fate ai seguenti contatti: anticomdf@gmail.com – tramite whatsapp 0041 76 536 65 11 – pagina fb Amici dell’Antico Mulino delle Fate.