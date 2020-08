L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme è lieta di dare il benvenuto in Città a tutto il cast del “Calabria Fest Tutta Italiana”



L’evento, organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana, il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ed il Patrocinio di Assomusica (associazione italiana organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo) e del Comune di Lamezia Terme, si svolgerà a partire da oggi 27 agosto e fino al 29 agosto nella splendida cornice di Corso Numistrano.

Una tre giorni di vitalità artistica per tutta la Città che vedrà come protagonisti giovani talenti a livello nazionale, pronti a sfidare la platea lametina e portare in scena il proprio talento.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti per lo spirito collaborativo mostrato e per l’usuale ospitalità e partecipazione e ringrazia gli organizzatori per aver scelto la città di Lamezia Terme quale cornice di una frizzante festa della musica.

Accanto al giusto entusiasmo ed al desiderio di far festa, si raccomanda, però, il massimo rispetto di tutte le misure anti contagio Covid, muovendo dal necessario senso di responsabilità a tutela dell’intera Comunità.

Si informa, inoltre, che, stante il clima di festa e la presenza in Città di tantissimi visitatori, l’amministrazione comunale ha predisposto visite guidate presso la “Casa del Libro Antico”, situata all’interno di Palazzo Nicotera-Severisio (giovedì pomeriggio, con due turni, alle ore 16,00 e 18,00 e venerdì mattina, con altri due turni, alle ore 10,00 e 12,00) e l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Lametino (venerdì 28 e sabato 29 agosto, con apertura prolungata dalle 9 alle 17 con visite guidate gratuite).

Anche il museo diocesano sarà fruibile nella giornata di venerdì 28 agosto ( dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19) così come sarà visitabile l’Abbazia Benedettina (prenotandone la visita all’indirizzo scculturalamezia@gmail.com) .

L’iniziativa nasce dalla volontà di “contagiare culturalmente” ogni evento che trova nella Città di Lamezia Terme una sua umana ed artistica accoglienza.