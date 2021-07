Anci Calabria: il sindaco di Rende Marcello Manna eletto presidente

Eletto dall’assemblea riunitasi a Rende il presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Comunicato Stampa

Marcello Manna ha fatto convergere sulla sua candidatura il voto dei sindaci: “Vogliamo un’ANCI ambiziosa che non può intervenire soltanto nelle emergenze, ma deve avere un ruolo determinante nel costruire il futuro della nostra terra”, le sue prime parole da presidente.

“Bisogna porre la Calabria come problema nazionale: vogliamo cominciare a camminare con le nostre gambe, vogliamo realizzare i programmi che ci siamo posti e se non ci pensa la Regione, ci penseremo noi sindaci, ci penserà l’ANCI a rilanciare la Calabria. Deve finire il tempo dei commissariamenti e l’ANCI può e deve pungolare la regione sui grandi temi, indirizzare verso la risoluzione delle criticità che ci attanagliano.

Siamo chiamati a dare l’esempio di integrità, tenacia che spingono ogni giorno noi sindaci a lavorare a mani nude per i nostri territori”, ha proseguito il sindaco di Rende.

“Bisogna creare le condizioni necessarie a supportare i singoli comuni e in questo ANCI ha un peso politico che deve recitare e avere.

Tanti i temi su cui intervenire: dai servizi essenziali, passando per il recovery fund, alle riforme sul sociale, al rilancio dell’economia e del turismo, ANCI deve essere punto di riferimento per progettare un modo nuovo d’intervento per i nostri territori creando collegamenti tra noi sindaci, sostenerci per dare risposte alle nostre comunità, per rilanciare la nostra regione”, ha concluso Manna.