Angelo Ferraro è il nuovo Vice presidente della Vigor Lamezia

Angelo Ferraro, CEO della Ferraro Spa, entra oggi a far parte della famiglia sportiva della Vigor Lamezia con il ruolo di Vice Presidente e socio

L’ingresso di Ferraro è un nuovo asset strategico che porta nella Vigor Lamezia ulteriore cultura e visione manageriale. È un dirigente che ha piena consapevolezza delle varie attività che si svolgono all’interno di un’azienda e di una organizzazione, ha una sensibilità commerciale e competenze specifiche in tema di gestione societaria.

Dice Angelo Ferraro: “Ciò che mi ha spinto ad assumere la carica di vicepresidente è l’interesse che da sempre nutro per i valori sportivi e la stima per il presidente Saladini. Lo sport trasmette fondamentali valori educativi, offre un orientamento positivo ai risultati che valgono in campo e nella vita; è un terreno idoneo per sviluppare amicizia e condividere emozioni; favorisce un ambiente predisposto a costruire regole sociali di positiva convivenza e sviluppa la resilienza necessaria ad affrontare le difficoltà del nostro vivere”.

La nomina di Ferraro è un ulteriore passo in linea con la visione della Nuova Vigor Lamezia targata Felice Saladini che sta costruendo un progetto sportivo, sociale e imprenditoriale, aperto a tutti coloro che desiderano portare un contributo fattivo e positivo al territorio e alla Società.

“Angelo è uomo e imprenditore di elevato spessore umano e professionale – commenta Saladini – Sono entusiasta per il suo ingresso nella nostra società sportiva, è una nuova conferma che siamo sulla strada giusta. Dall’inizio di questo percorso sottolineo l’importanza di fare rete per il bene comune, coinvolgendo persone, istituzioni, imprenditori, supporter, famiglie. La Vigor Lamezia è un punto di riferimento per chi vuole contribuire alla realizzazione di un grande progetto sportivo e sociale per il territorio e l’ingresso di Ferraro è oggi un tangibile risultato”.

Angelo Ferraro è un imprenditore di successo nel settore dell’edilizia, Ceo della Ferraro S.p.A. una delle più importanti realtà imprenditoriali Calabresi e non solo.

“Desidero ringraziare il Presidente Saladini e tutta la Vigor Lamezia – aggiunge Ferraro – per avermi dato l’opportunità di dare un contributo alla mia regione, per sviluppare nuovi progetti straordinari e vincenti, crescere e far crescere il territorio consentendo di raggiungere l’eccellenza. Sento una grande responsabilità e so che tutto il mondo che ruota intorno alla Vigor Lamezia si aspetta grandi cosa da tutti noi. Questo territorio è per noi una grande risorsa. Vogliamo sviluppare tutti insieme nuove possibilità di crescita. Lavorando nel modo giusto avremo la possibilità di portare il calcio a Lamezia ai livelli che la nostra prestigiosa città merita. Mi impegnerò per trasmettere al team la cultura dell’impegno e della professionalità ed esprimere al meglio il nuovo ruolo che mi onoro da oggi di rappresentare”.