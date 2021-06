Arvalia Nuoto Lamezia, secondo concentramento di pallanuoto Under 14

Mister Enzo Mirante: «La crescita tecnica dei ragazzi ci consente di credere con ancora più fiducia nel nostro grande progetto!»

È stata la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme a ospitare domenica scorsa il secondo concentramento di pallanuoto Under 14. La manifestazione, organizzata meticolosamente dalla Arvalia Nuoto Lamezia, ha visto ancora una volta protagonisti in vasca i ragazzi guidati dal tecnico Enzo Mirante, che con grande fierezza ha evidenziato i miglioramenti dei suoi atleti: «Ho avuto modo di riscontrare una buona crescita tecnica in questa fase rispetto al primo concentramento – ha detto – e ciò fa ben sperare, perché ci consente di credere con ancora più fiducia in quel progetto del settore pallanuoto che ho intrapreso con l’Arvalia Lamezia in qualità di coach, appoggiato dal presidente Simone Bernardini e dal direttore dell’impianto Francesco Marino».

Mister Mirante ha, poi, proseguito: «In virtù di questo progetto, l’Arvalia si sta organizzando nel programmare uno stimolante campus di pallanuoto aperto a nuovi ragazzi che vogliano approcciarsi a questo meraviglioso sport e agli atleti che fanno già parte del team lametino».

Intanto i complimenti non possono che andare ai giovanissimi sportivi che domenica hanno fatto del proprio meglio durante la kermesse nella piscina lametina, ossia Francesco Muraca, Giuseppe Mascaro, Angelo Labonia, Christian Strangis, Domenico Strangis, Pietro Perri, Giulio Torcasio, Claudio Perri, Francesco Perri, Gabriele Muggeri, Gabriele Bernardini, Lorenzo Rettura e Lorenzo Notarianni.

Il prossimo appuntamento con i concentramenti Under 14 è previsto per il prossimo 13 giugno a Cosenza.