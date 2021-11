Associazione Ambrosia e Lameziaterme.it nuovi partner della Raffaele Lamezia

L’Associazione di promozione sociale Ambrosia e il canale redazionale Lameziaterme.it sostengono il progetto della squadra di pallavolo di serie C maschile Raffaele Lamezia nel campionato 2021/22

Nell’anno in cui il Palasparti riapre finalmente le sue porte al pubblico e alla pallavolo, siamo lieti di supportare e seguire l’avventura della storica squadra lametina.

Entrambi i loghi infatti figureranno sulle maglie degli atleti gialloblù che scenderanno in campo contro la Tonno Callipo VV per l’esordio in Coppa Calabria il prossimo 14 novembre.

Si tratta di una realtà, quella di casa Raffaele, improntata sulla valorizzazione dello sport e del territorio, e sulla preparazione atletica dei giovani, considerati motore e speranza per il futuro.

L’Associazione Ambrosia e la testata Lameziaterme.it ne condividono principi e valori e per questo, da oggi, scelgono di accompagnarla nel suo percorso di crescita e certamente di nuovi successi.

Dopo un lungo periodo di assenza di sport e socialità, siamo certi che questo campionato possa essere l’occasione giusta per il rilancio e la ripartenza di cui il settore e la città intera hanno bisogno.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini a sostenere la squadra seguendo le partite sugli spalti come non avveniva da un po’ di tempo.

Noi ci saremo.

Giuseppe Donato, editore di lameziaterme.it dichiara:«Siamo veramente onorati di questo accordo. Abbiamo sposato questo progetto perchè coinvolge tanti giovani lametini, che sono le fondamenta della politica di promozione socio-culturale e sportiva della nostra associazione. Lo sport è benessere e fulcro della socialità e, pertanto, è un enorme piacere stare accanto alla famiglia Raffaele per sostenere un progetto di crescita a favore di quelli che saranno i futuri protagonisti della nostra comunità. Sono più che convinto che faremo tanto e anche bene».

Francesco Strangis, presidente della Raffaele Lamezia afferma: «Siamo felicissimi di poter annunciare la partnership ufficiale con LameziaTerme.it che sarà lo sponsor della nostra Serie C maschile. Partnership che, in realtà, va avanti praticamente già da qualche anno. Lameziaterme.it, la testata giornalistica online principale della città, è da anni che accompagna le nostre squadre trasmettendone le partite in diretta. Ha permesso ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati, anche i più lontani, di seguire, sopratutto in tempi di covid, i campionati delle nostre squadre e per questo gliene saremo sempre grati.

La squadra che adesso porterà questo nome, “Raffaele Lameziaterme.it “ appunto, è la squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di serie D ottenendo così il salto di categoria. Squadra giovanissima, allenata da mister Maurizio Davoli, che siamo sicuri ci darà grandi soddisfazioni anche quest’anno. L’obiettivo principale rimane sempre quello: valorizzare gli atleti lametini affinché possano tra qualche anno approdare in prima squadra, cosa che molti di loro hanno già avuto l’onore di fare, non solo in allenamento ma anche in partite ufficiali con esordio in Serie B».