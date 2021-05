Il Basketball Lamezia si impone nel derby con la Vis Reggio

Il Basketball Lamezia, reduce da tre sconfitte consecutive, riesce a ritrovare la vittoria nel derby con la Vis Reggio

Sin dal fischio d’inizio la partita risulta essere molto equilibrata ed i ritmi sono intensi, ma entrambe le squadre non riescono ad allungare le distanze in modo significativo. Il primo quarto termina 24-25, un solo punto di distacco per la squadra reggina, mentre nel secondo il Basketball Lamezia si impone per 50-46.

Il terzo è ricco di occasioni per entrambe le compagini ma la Vis Reggio riesce a superare i padroni di casa portandosi sul 70-68. Nell’ultimo quarto la squadra lametina, sfruttando maggiormente i tiri dalla distanza, chiude la partita 96-92 e porta una sofferta vittoria a casa.

A fine partita le dichiarazioni del neo acquisto del Basketball Lamezia, Mirko Gentili, il quale afferma: “Si è dimostrata una partita dura, come ci aspettavamo, loro erano reduci da una vittoria a Salerno mentre noi da tre sconfitte consecutive, per cui questa vittoria era fondamentale. Siamo stati bravi a non demordere quando siamo andati sotto di 7 punti nell’ultimo quarto, nonostante la loro ottima prestazione. Credo che la nostra vittoria dipenda dal fatto che siamo una squadra leggermente più lunga e questo ci ha permesso di mantenere un’intensità alta per tutta la partita mentre loro sono arrivati un po’ corti alla fine, nonostante siano usciti due giocatori per somma di falli. Anche se sono arrivato da sole due settimane ho trovato un grande gruppo che mi hanno accolto fin da subito, mi trovo molto a mio agio con la squadra, alla quale posso contribuire con la mia esperienza. L’obiettivo, come più volte sottolineato dal presidente, è di arrivare ai playoff e giocarcela fino in fondo”.

BASKETBALL LAMEZIA- VIS REGGIO 96-92 (24-25, 50-46, 68-70, 96-92)

BASKETBALL LAMEZIA: Sindoni, Spasojevic, Gentili, Monier, Elia, Giampà, Giampà, Ferretti, Conti, Luzza, Scialabra, Fall. All. Barilla

VIS REGGIO: Cardone, Signorino, Ripepi, Pandolfi, Warwick, Latella, Bakula, Suraci, Morabito, Cuciarello, Fazzari. All: D’Arrigo