Beach Soccer, il Lamezia a Lignano Sabbiadoro per le Final Eight

E’ da poco giunto a Lignano Sabbiadoro il Lamezia Beach Soccer, pronto a disputare le tanto agognate Final Eight

Traguardo importante per la squadra biancoverde che, dopo quanto di buono mostrato in campionato, sarà di scena domani contro la Sambenedettese per continuare a sognare.

Per l’occasione abbiamo sentito Andrea Mercurio, che ha dichiarato: «Il nostro obbiettivo principale era quello di arrivare alle finali di Lignano Sabbiadoro e con impegno e dedizione siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, l’amarezza lasciata dall’ultima sconfitta contro il Canalicchio Catania in Coppa Italia é tanta, cercheremo così di riscattarci nella prossima partita, dimostrando di essere un grande gruppo e una grande squadra, non sarà sicuramente facile battere una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto ma noi siamo pronti per affrontare al meglio questo genere di partite».