Buona Pasqua con il Teatro a domicilio del Gruppo Vercillo

Il Gruppo Teatro “Giovanni Vercillo” nella commedia in due atti in vernacolo lametino “Mbruagliu porta mbruagliu” – liberamente tratta dal capolavoro di Eduardo De Filippo “Non ti pago” (1940)

““Cari amici, eccoci alla seconda e, per il momento, ultima uscita di una nostra commedia sul canale youtube lameziaterme.it

Grazie innanzitutto per l’affetto e l’apprezzamento che ci avete manifestato e che continuate a manifestarci a seguito della prima uscita.

Approfittiamo di questa uscita per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie una serena Pasqua di Resurrezione.

Vi chiediamo di nuovo di divulgare il più possibile questa iniziativa, alle persone sole ed a quelle in compagnia, alle persone malate ed a quelle sane, a tutti quelli che conoscete.

Vi ricordiamo ancora che in questa situazione che stiamo vivendo c’è sempre chi sta peggio di noi e che ha bisogno del nostro supporto ed a tal proposito vi segnaliamo la raccolta fondi “DIAMO UN CALCIO AL VIRUS” promossa dalla Parrocchia San Francesco di Paola e San Pancrazio e dalla ASD Sambiase Lamezia a sostegno del nostro Ospedale nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Per chi volesse contribuire mediante bonifico bancario, le coordinate sono:

CCB intestato a Parrocchia di San Pancrazio

Banca: Credem

Causale: Contributo raccolta fondi diamo un calcio al coronavirus.

IBAN: IT14 U 03032 42841 010000001393

Grazie a tutti voi ed arrivederci a presto nelle piazze e nei teatri.

Un abbraccio affettuoso da tutti noi… ci mancate!””