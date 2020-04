Esce “Appunti di Viaggio”. Primo album del giovane talento lametino Giovanni De Vito

La musica in questo tempo sospeso, può essere medicina per l’anima. Lo sa bene Giovanni De Vito, giovane talento lametino, che sceglie proprio questo periodo, per lanciare il suo primo album “Appunti di Viaggio”, che uscirà il 17 aprile

Dodici pezzi per pianoforte, ma alcuni di essi prevedono anche la presenza di altri strumenti, come percussioni e sintetizzatori.

È il caso dei brani “Around The World” e “Vento di Confine”.

Giovanni De Vito, appena 22enne, è all’ultimo anno del corso di studi in pianoforte al Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese, sotto la guida del M. Filippo Arli. In parallelo allo studio per pianoforte, ha studiato composizione da autodidatta per poi perfezionarsi nell’Accademia “Educational Music Academy” di Milano, sotto la guida del Maestro Roberto Cacciapaglia.

Compone da nove anni, principalmente per pianoforte. Ha come sogno nel cassetto, quello di realizzare un’opera per orchestra.

“Ho deciso di sviluppare questo mio lavoro come un Concept Album, basato sull’idea in sé del “Viaggio”.

Dice Giovanni “A tutti noi capita di affrontare dei viaggi all’interno della nostra vita, che siano fisici o spirituali, e non è detto che essi debbano per forza condurre verso una meta stabilita. Partire per un viaggio significa proprio questo: scoprire una nuova realtà, confrontarsi con essa e non avere paura di cambiare tutti i nostri piani. Quando parlo di “Viaggio”, intendo anche parlare di ciò che viviamo ogni giorno. Un quotidiano fatto di contrasti, di apparenti fallimenti e di soddisfazioni. Ho compiuto da poco 22 anni, e penso che del mio viaggio abbia ancora tanto da scoprire, intendo, però, raccontare un po’ della mia vita con la musica, che mi ha sempre accompagnato. In parallelo all’uscita dell’album, sto realizzando alcuni video su Youtube che considero la “parafrasi” di ciò che sto suonando. Il primo video realizzato, già disponibile su Youtube, è del brano “One Life One Love”, che per me è particolarmente importante. E’ la mia personale dedica alla Musica, e al fatto che essa, in qualunque momento della nostra vita, sia pronta ad accompagnarci, a farci rinascere e a farci volare via da ogni problema e catena mentale”.